الهند تستعد لإعادة خدمات الهواتف المحمولة جزئيا في كشمير

2019/10/13 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الاحد، إنها ستعيد جزئيا خدمات الهواتف المحمولة في كشمير ابتداء من يوم غد الاثنين.

وقال روهيت كانسال المسؤول الكبير في حكومة ولاية جامو وكشمير "جميع الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقا" ستعاد وستعمل من الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 14 تشرين الأول، بحسب "رويترز".

وفي الخامس من آب الماضي قطعت حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خطوط الهاتف والإنترنت في جامو وكشمير قبل إلغاء الحقوق الخاصة للولاية منهية العمل ببنود دستورية مطبقة منذ وقت طويل في المنطقة التي تسكنها أغلبية مسلمة والتي تطالب باكستان المجاورة بالسيادة عليها أيضا.

وقبل إصدار قرار إلغاء الوضع الخاص للولاية قامت السلطات الهندية أيضا بعمليات اعتقال جماعي في كشمير شملت زعماء سياسيين ونشطاء وقامت بإجلاء السائحين وأغرقت المنطقة بالقوات، مشيرة إلى هجمات محتملة من جانب جماعات متشددة تساندها باكستان، وهي تأكيدات رفضتها إسلام آباد.

وحالت القيود على الاتصالات دون حصول السكان على الرعاية الصحية والخدمات وطالبت المنظمات الحقوقية بإلغائها.

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