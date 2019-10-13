الكمارك تنفي عطل جهاز فحص الحقائب في مطار النجف

2019/10/13 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأحد ان جهاز فحص الحقائب (السونار) في مطار النجف يعمل بصورة طبيعية ولم يتعرض لأي عطل .

وقالت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز ان كوادرها العاملة في المطار تعمل على جهاز فحص الحقائب وتديره بمهنية وعلى مدار الساعة ولم يتعرض الجهاز لأي عطل .

وطالبت الهيئة في بيانها، بعدم توجيه الاتهامات والتقصير دون الأحاطة بحيثيات الموضوع، فيما حثت وسائل الإعلام على استقصاء المعلومة الدقيقة من مصادرها المختصة لايصالها للجمهور دون المساس بجهات لا علاقة لها بالمشكلة المطروحة.

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