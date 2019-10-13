2019/10/13 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس (آ) استحالة السلع (Metamorphose)رأينا أن عملية تبادل السلع تنطوي على علاقات متناقضة ينفي بعضها بعضا.وإن تطور السلعة لا يزيل هذه التناقضات، ولكنه يخلق شكلا تستطيع أن تتحرك فيه.وعلى العموم فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تنحل بها التناقضات الواقعية.فثمة تناقض على سبيل المثال في القول إن جسماً يسقط باستمرار نحو جسم آخر، ويبتعد عنه باستمرار، في الوقت نفسه.ولكن الإهليلج هو أحد أشكال الحركة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كارل ماركس - رأس المال: ثانياً – واسطة التداول) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كارل ماركس - رأس المال: ثانياً – واسطة التداول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).