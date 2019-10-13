تيار الكفاح العمالى - مصر - نضال عمالى .مصر:الى إتحاد عمال مصر :لليوم السابع إضراب 2500 عامل بشركة يونيفيرسال بثلاثة مصانع متجاورة تحت شعار -عايزين نعيش

2019/10/13 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .اليوم الاحد 12 اكتوبر يدخل عمال يو نيفرسال لصناعة الاجهزه الكهربائيه برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال المهندس يسرى قطب, فى اضرابهم الشامل عن العمل منذ 7 ايام بمقر مصنع الأفران الرئيسي بالمنطقة الثانية بمدينة 6 أكتوبر للمطالبة بصرف الرواتب التي تأخرت لمدة 3 أشهر، والانتظام في صرف الرواتب والحوافز، فضلا عن توزيع الأرباح.وإحتج العمال على عدم انتظام الشركة في صرف رواتبهم وصرفها على دفعات وبشكل......

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