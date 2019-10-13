2019/10/13 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .اليوم الاحد 12 اكتوبر يدخل عمال يو نيفرسال لصناعة الاجهزه الكهربائيه برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال المهندس يسرى قطب, فى اضرابهم الشامل عن العمل منذ 7 ايام بمقر مصنع الأفران الرئيسي بالمنطقة الثانية بمدينة 6 أكتوبر للمطالبة بصرف الرواتب التي تأخرت لمدة 3 أشهر، والانتظام في صرف الرواتب والحوافز، فضلا عن توزيع الأرباح.
وإحتج العمال على عدم انتظام الشركة في صرف رواتبهم وصرفها على دفعات وبشكل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - نضال عمالى .مصر:الى إتحاد عمال مصر :لليوم السابع إضراب 2500 عامل بشركة يونيفيرسال بثلاثة مصانع متجاورة تحت شعار -عايزين نعيش-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وإحتج العمال على عدم انتظام الشركة في صرف رواتبهم وصرفها على دفعات وبشكل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - نضال عمالى .مصر:الى إتحاد عمال مصر :لليوم السابع إضراب 2500 عامل بشركة يونيفيرسال بثلاثة مصانع متجاورة تحت شعار -عايزين نعيش-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تيار الكفاح العمالى - مصر - نضال عمالى .مصر:الى إتحاد عمال مصر :لليوم السابع إضراب 2500 عامل بشركة يونيفيرسال بثلاثة مصانع متجاورة تحت شعار -عايزين نعيش-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).