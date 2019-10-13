حنا غريب - كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب في احتفال الذكرى ال 95 لتأسيس الحزب

2019/10/13 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنا_غريب خمسة وتسعون عاما مضت على ولادة حزبنا في ذاك الاجتماع الذي حصل في قضاء بعبدا، في بلدة الحدث يوم 24 تشرين الأول عام 1924.هذا التأسيس الذي جاء على وهج انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى والذي عبّرعن نضج الحالة الثورية في لبنان الممتدة جذورها مع ثورة الفلاحين ومع الذين قاوموا السلطنة العثمانية وعلّقوا على أعواد المشانق، كل ذلك شكل حاجة موضوعية بمواجهة تبعات انهيار الدولة العثمانية ووعد بلفور واتف......

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