برلماني يدعو عبد المهدي لعدم الخضوع للأحزاب: تغيير الوزراء بمتحزبين لا جدوى منه

2019/10/13 | 10:04

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بغداد اليوم- بغداد

حمل عضو مجلس النواب علي الصجري، الاحد (13 تشرين الأول 2019)، الأحزاب والقوى السياسية المسؤولية الكاملة عن تردي الاوضاع في العراق.





وقال الصجري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ما يحصل من تدهور ونقص في الخدمات وتفشي ظاهرة الفساد والبطالة في البلاد هو نتاج سنوات من التحاصص الطائفي والمذهبي، وتمسك احزاب السلطة والقوى التي شكلت الحكومات بمكاسبها الخاصة واستحواذها على الوزارات التي حولتها لمقاطعات خاصة اما للحزب او لشخص او لعائلة".

وطالب الصجري "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ان لا يخضع لمطالب الاحزاب في التغيير الوزاري بتغيير اسماء فقط، وانما جلب وزراء مستقلين بشكل حقيقي، والا اصبح التغيير لا جدوى منه، بل وسيعمق استشراء الفساد بشكل اكبر".

وأضاف الصجري، أن "على البرلمان ان يقف موقفا حازما وواضح من ما يحصل في البلاد، من خلال النهوض بمهامه التشريعية والرقابية خدمة للصالح العام، مشيرا الى ان من أولويات العمل في المرحلة الراهنة هو دعم الحكومة بالتشريعات والقوانين التي تخدم المواطنين".

بغداد اليوم- متابعة

وجه عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، سعد مايع، انتقادا للقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين، فيما أكد امكانية طرح سحب الثقة من الحكومة.

وقال مايع في تصريح صحفي، إ

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل اعلام كويتية، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، بأن السلطات الكويتية ضبطت عراقيا حاول تهريب 350 ألف دولار في منفذ على الحدود العراقية.

وذكر وسائل الاعلام، في أنباء تناقلتها، أنه "تم ضبط عراقي حاول تهريب 350 ألف د

بغداد اليوم ـ البصرة

اصدرت إدارة مطار النجف الدولي، السبت، توضيحاً بشأن حقيقة وجود جهاز لفحص المخدرات في المطار.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت عن مدير هيئة استثمار النجف، خ

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