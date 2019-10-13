الاسيوي يكلف طاقما عراقيا لقيادة لقاء طاجيكستان واليابان في التصفيات المزدوجة

2019/10/13 | 10:05

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقماً تحكيمياً دولياً عراقياً لإدارة مباراة منتخبي طاجيكستان واليابان

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