البيشمركة تبحث مع بغداد توفير تخصيصاتها ومستلزماتها

2019/10/13 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يزور وفد من وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان العاصمة بغداد لمناقشة صرف مخصصات قوات البيشمركة.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني عن ميران بكر المستشار الاعلامي لوزير البيشمركة قوله ان وفداً برئاسة وزير البيشمركة شورش اسماعيل سيزور العاصمة بغداد، اليوم الاحد.

واضاف ان وفد وزارة البيشمركة سيجتمع مع المسؤولين في وزارة الدفاع لمناقشة توفير تخصيصات ومستلزمات قوات البيشمركة.

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