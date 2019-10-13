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أوبك: العالم بحاجة الى استمرار امدادات النفط والغاز


أوبك: العالم بحاجة الى استمرار امدادات النفط والغاز
2019/10/13 | 10:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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