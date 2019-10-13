ترمب: ليس من واجب جنودنا البقاء أكثر في سوريا لحماية حدودها مع تركيا

2019/10/13 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيد موقفه المتمسك بانسحاب قوات بلاده من سوريا بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التركية على شمال شرقي سوريا.

وقال ترمب في تصريح إنه ليس من واجب القوات الاميركية تأمين الحدود بين سوريا وتركيا، ولا يجب عليها التواجد هناك خلال الاعوام الخمسين المقبلة، مشيرا الى أن الاولوية للولايات المتحدة هو تامين حدودها في الوقت الراهن.

وأوضح ترمب أن الولايات المتحدة انتصرت على داعش وحققت الهدف من تواجدها في المنطقة والذي من المفترض أن ينتهي تواجدها هناك خلال ثلاثين يوما إلا انها استمرت لعشر سنوات وحان الوقت لعودة الجنود الاميركيين الى وطنهم مشيرا الى ان الحروب في هذه المنطقة لا نهاية لها.

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