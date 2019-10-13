2019/10/13 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، مباشرتها بنقل زوار أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقال الوكيل الاداري للوزارة وليد الموسوي المشرف على عملية النقل، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "أسطول الوزارة الناقل باشر مهامه لخدمة نقل الزائرين في ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) وعبر محور كربلاء النجف بعد استكمال جميع الاجراءات اللوجستية وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة محمد هاشم العاني بضرورة استنفار كامل الجهد الخدمي في الوزارة لإنجاح مراسيم الزيارة بما يساعد الزوار على العودة الى اماكن سكنهم بسلاسة ودون صعوبات".

وأضاف أنه "تم تهيئة مقر غرفة عمليات الدعم والمساندة الخاصة بالوزارة لخدمة الزائرين وتوفير كل مستلزمات الدعم والاسناد في مقر الغرفة المتواجد في محافظة كربلاء المقدسة".

وتابع، أن "الوزارة وجهت ملاكاتها المتواجدة لخدمة الزائرين، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر من اللجنة العليا للزيارة وعمليات كربلاء فضلاً عن متابعة وتجهيز الاليات بالوقود وتهيئه اماكن ايوائها بشكل منتظم لتكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ الواجب المكلفة به وحسب الخطة الموضوعة لإنجاح هذه الزيارة".

ولفت الموسوي، إلى أن "الوزارة كان لها دور اساسي وحيوي في عملية نقل الزائرين في كافة المناسبات الدينية داعياً الى العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع الجهات الساندة الاخرى لتسهيل عملية نقل الزائرين بصورة مرنة ضمن المحاور المكلفة بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تباشر بنقل زوار الأربعينية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تباشر بنقل زوار الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).