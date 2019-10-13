نيمار يرفع قضية جديدة ضد برشلونة

2019/10/13 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاحد، عن سر رفض ممثلي برشلونة للعرض الذي تقدم به البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لإنهاء الأزمة المتعلقة بقضية مكافأة التجديد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه تم عقد جلسة تصالح بين محامي نيمار وممثلي برشلونة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ومنح برشلونة اللاعب البرازيلي 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليون يورو، لذلك يطلب نيمار الحصول على 26 مليون يورو من إدارة النادي الكتالوني.

وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017.

يذكر أن القاضي منح الطرفين 10 أيام لتقديم الحجج والأدلة في القضية، وتنتهي المدة في 21 من تشرين الأول الجاري.

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