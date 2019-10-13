منتسبون مفسوخة عقودهم بالداخلية يتهمون ضباطا ببيع وظائفهم

2019/10/13 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ خاصكشف عدد من المنتسبين الامنيين المفسوخة عقودهم في وزارة الداخلية عن بيع اماكنهم الى اشخاص اخرين بواسطة ضباط كبار.

وقال عدد من المنتسبين لـمراسل “كلكامش برس” ان قرار اعادة المفسوخة عقودهم الى الوزارة اعتبارا من مطلع كانون الاول المقبل لا يشملهم , مؤكدين انهم راجعوا تشكيلاتهم وصنوفهم الامنية ولم يجدوا اسماءهم في قوائم بيانات العائدين حسب قرار الحكومة باعادة تنسيبهم .

وناشد هؤلاء وزير الداخلية بالتحقيق وكشف المسؤولين عن ضياع حقوقهم الوظيفية والاتجار بها .

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