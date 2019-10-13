الاف الزائرين الاجانب يتدفقون الى العراق لاداء زيارة الاربعين

2019/10/13 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلنت الخارجية الايرانية :” ان 40 الف زائر اجنبي عبروا منفذ الشلامجة (جنوب غرب ايران) منذ بداية شهر صفر لغاية الان للمشاركة في مسيرة الاربعين وزيارة العتبات المقدسة في العراق”.

وقال مدير عام شؤون الرعايا الاجانب والمهاجرين بوزارة الخارجية الايرانية علي رضا غوروئي بحسب الاعلام الايراني , أن غالبية الزوار الاجانب هم من اذربيجان وباكستان وافغانستان “.

يذكر ان اكثر من 600 الف زائر ايراني واجنبي توجهوا الى العراق عبر حدود الشلامجة منذ بداية شهر صفر ، اي في غضون 13 يوما للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة في العراق”.

يشار ايضا الى ان زوار الاربعين يتوجهون الى العراق عبر المعابر الحدودية الايرانية الاربعة وهي “جذابة” “والشلامجة ” بمحافظة “خوزستان” و”مهران” بمحافظة ايلام وخسروي بمحافظة كرمانشاه”.

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