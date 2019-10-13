ضرب الصحفيين وتحطيم مؤسساتهم.. القمع جزاء من يكشف القمع في العراق

2019/10/13 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زياد النجّار من الفتحة الضيقة لنافذة المكتب، في الطابق الثالث من البناية، تمكن #رائد_المعموري مراسل قناة (TRT) عربية في #بغداد من الهرب مع زملائه، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن رحلة […]

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