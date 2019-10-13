الدولار يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر بفعل آمال بريكست وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة

2019/10/13 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز- هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة مع انحسار مشتريات الاستثمار الآمن وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وسط آمال بتقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وكذلك تزايد فرص خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.… Readmore

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