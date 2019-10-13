مدير منتخب العراق: اجواء كمبوديا تختلف عن البحرين ونفكر بأرضية الملعب فقط

2019/10/13 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

أكد مدير منتخب العراق بكرة القدم باسل كوركيس، اليوم الاحد، بأن اجواء كمبوديا تختلف تماما عن الاجواء البحرينية من حيث الرطوبة التي تؤثر على اداء اللاعبين، مشيراً الا أن تفكير المنتخب ينصب على أرضية الملعب الصناعية فقط.

ويلتقي منتخب العراق الثلاثاء نظيره الكمبودي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم.

وقال كوركيس في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "درجة الرطوبة في البحرين التي اجرينا فيها لقاء الجولة الاولى وخرجنا بنتيجة التعادل تفوق كثيراً الدرجة في العاصمة الكمبودية (بنوم بنه)، الا ان تفكيرنا هو بالعشب الصناعي الذي يؤثر على الاداء من حيث سرعة الكرة وارتدادها، لكن اللاعبين عازمون في التغلب على ذلك لان تفكيرهم منصب على نقاط المباراة والخروج بنتيجة ايجابية".

وأضاف، أن "مدرب الفريق أجرى ظهر اليوم الاحد بتوقيت كمبوديا محاضرة للفريق قبل الوحدة التدريبية الثانية بعد ان تدرب أمس السبت وهو نفس اليوم الذي وصل فيه الفريق الى كمبوديا".

يشار الى أن منتخب العراق كان قد وصل العاصمة الكمبودية فجر امس السبت قادما من البصرة بطائرة خاصة.

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