2019/10/13 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحقيق الشامية : تصدر أمرا بالقبض على عضو مجلس محافظة لاعتدائه على المتظاهرين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق الشامية : تصدر أمرا بالقبض على عضو مجلس محافظة لاعتدائه على المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق الشامية : تصدر أمرا بالقبض على عضو مجلس محافظة لاعتدائه على المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).