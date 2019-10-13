اصدار أمر بالقبض على عضو مجلس محافظة اعتدى على المتظاهرين

2019/10/13 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق الشامية امراً بإلقاء القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية حسين جاهد بديري، لاعتدائه على متظاهرين.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له، إن "المحكمة أصدرت مذكرة قبض على عضو مجلس المحافظة حسين جاهد بديري بعد قيامه بالاعتداء هو وأفراد حمايته على المتظاهرين في المحافظة".

وأضاف إن "أمر إلقاء القبض صدر وفقا لأحكام المادة 332/ من قانون العقوبات العراقي".

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