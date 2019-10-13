افتتاح دائرة كاتب عدل الجمعيات الصباحي في البصرة

2019/10/13 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن افتتاح دائرة الكاتب العدل الصباحي في منطقة الجمعيات بمحافظة ‏البصرة ضمن توجه الوزارة لاستحداث دوائر عدلية في المناطق ذات الزخم السكاني ‏العالي.‏

وقال مدير عام دائرة الكتاب العدل حسين عبد عبيد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "افتتاح هذه الدائرة من شأنه ‏ان يساهم في تقديم خدماتها لأهالي المنطقة والرقعة الجغرافية المحيطة بها".

‏وأضاف أن "عمل هذه الدائرة سيساهم في تخفيف العبء عن كاهل ‏المواطنين بالإضافة الى توسيع الخدمات العدلية المقدمة لهم وتيسير انجاز معاملاتهم"، ‏مؤكداً ان "تعاون الحكومات المحلية في توفير متطلبات انشاء المجمعات العدلية خطوة أساسية لتوفير البنى التحتية لمشاريع العمل الالكتروني، والتي تُعد الاساس لمنظومة ‏الحوكمة الالكترونية."‏

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