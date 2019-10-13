محافظ البصرة يحذّر من جهات سياسية تعرقل توزيع الأراضي

2019/10/13 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذّر محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأحد، من الأكاذيب والشائعات التي يطلقها البعض لعرقلة ملف توزيع الاراضي لأغراض سياسية.

وقال العيداني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "ملف توزيع قطع الاراضي السكنية للمستحقين هو حق شرعي للمواطن وتتكفل الحكومة المحلية بإيصال الخدمات المتعلقة بالبنى التحتية لتلك الاراضي التي وزعت في الفترة الماضية والحالية".

وأضاف أن "آلية توزيع الاراضي عملت عليه حكومة البصرة المحلية منذ اشهر طويلة قبل ان تقرر الحكومة الاتحادية اي قرارات بهذا الصدد وعلينا ان نكون صادقين تجاه الشعب البصري بخصوص الواجبات المناطة به كرئيس للسلطة التنفيذية".

وأوضح العيداني، أن "هناك قطع أراضِ ستوزع في المرحلة المقبلة بعد ان يتم اكمال اعمال فرزها من قبل دوائر البلدية والبلديات"، مبيناً أن "الجهود متظافرة بين الجهات المعنية بين دوائر الدولة المختصة ولجنة السكن العليا في الحكومة المحلية".

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