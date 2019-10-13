جوارديولا يُبقي على نجم مانشستر سيتي بشرط

2019/10/13 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جوارديولا

قرر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الحفاظ على أحد نجوم الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن جوارديولا قرر تمديد عقد فرناندينيو، لاعب وسط السيتي، الذي ينتهي في الصيف المقبل، وذلك لمدة 12 شهرًا إضافية.

وجاء قرار جوارديولا، حتى ينجح السيتي في سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني.

وأشارت إلى أن إدارة مانشستر سيتي تخطط لعقد جلسة مع فرناندينيو بعد أعياد الميلاد، لمناقشة شروط التجديد لمدة موسم واحد.

وكان فرناندينيو، قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز، بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.

وأوضحت “ذا صن” أن انخفاضًا طفيفيًا في الراتب الحالي للاعب مرتبط باستمراره داخل الفريق الإنجليزي، إذ يبلغ راتبه الحالي 120 ألف إسترليني في الأسبوع.

المصدر: كووورة

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