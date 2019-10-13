هيئة النزاهة تعلن ضبط حالات اختلاس لأسمدة ومواد زراعية في بابل

2019/10/13 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنفيذها عمليتي ضبطٍ في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية – فرع بابل، أسفرتا عن ضبط عددٍ من المتهمين؛ لقيامهم باختلاس كميات من الأسمدة والمواد الزراعية.

واشارت الدائرة إلى قيام ملاكات مكتب الهيئة في محافظة بابل، بضبط أميني مخزنٍ في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية؛ لوجود نقص بمقدار اثنين وثمانين طناً من مادة فول الصويا.

وفي عملية منفصلة، تمكنت ملاكات المكتب من ضبط أمين المخزن, لقيامه باختلاس أكثر من ستة واربعين طناً من الأسمدة المستوردة, بعد التحري وتدقيق مستندات الاستلام في مخزن الهاشمية ومطابقتها مع مستندات الإخراج وقوائم البيع.

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