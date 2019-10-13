2019/10/13 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة سما الغربية، الأحد، استمرارها ببيع السيارات بنظام النقد والتقسيط لجميع الزبائن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأنها في كل رحلاتك.. سما الغربية توفر باص C2 وبالاقساط المريحة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأنها في كل رحلاتك.. سما الغربية توفر باص C2 وبالاقساط المريحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).