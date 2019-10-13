الدولار يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

2019/10/13 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة مع انحسار مشتريات الاستثمار الآمن وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وسط آمال بتقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وكذلك تزايد فرص خروج منظم لبريطا

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