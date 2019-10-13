امانة بغداد: المباشرة باكساء شارع حيوي جنوبي غرب العاصمة

2019/10/13 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، المباشرة باكساء شارع حيوي جنوبي غرب بغداد.وذكر بيان للامانة تلقت وكالة خطوة برس نسخة منه، ان “ملاكات دائرة المشاريع باشرت رسمياً باكساء شارع 63 المسمى شعبياً بشارع المضخة والذي يربط حي الشرطة بحي الجهاد”.واضاف البيان ان “اعمال التطوير تضمنت فرش وحدل مادة السبيس ورصف

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