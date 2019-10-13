 استياء بسبب توقف موقع الاستمارة الالكترونية الخاصة بمنح الطواريء لوزارة العمل

2019/10/13 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادابدى العشرات من العاطلين عن العمل في العاصمة بغداد والمحافظات استياءهم من توقف موقع وزارة العمل الخاص بالاستمارة الالكترونية التي اطلقتها الوزارة للتقديم على منحة الطوارئ.

واتهم مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي عدم جدية الحكومة ووزارة العمل بصرف منح طوارئ مالية لهم, مؤكدين ان موقع الوزارة لا يعمل ورابط الاستمارة الالكترونية التي اطلقت لا يفتح لاسباب وصفوها بانها استهانة من الحكومة لمطالبهم المشروعة والدماء التي اريقت في التظاهرات المطلبية بحسب وصفهم.

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