وزيرة التربية سها العلي تتسلم مهام عملها

2019/10/13 | 11:06

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-اربيل

رأى السياسي الكردي محمود عثمان، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، أن تصريحات الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، تكشف الغطاء عن النظرة الامريكية تجاه الكرد، فيما أشار إلى أنه طالما نصح بعدم التعويل على أميركا.

وقال عثمان في حديث لـ (بغد

تجدد التظاهرات أمام القنصلية التركية في أربيل احتجاجاً على عمليات ’’نبع السلام’’

يتبع.



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بغداد اليوم _ بغداد

حذر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأحد، من عودة نشاط التنظيمات الإرهابية، بينها داعش والنصرة، بسبب العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

وقال الحكيم في بيان، إن "المستجدات الامنية في الشمال السوري ج

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