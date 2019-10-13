2019/10/13 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح دائرة كاتب عدل الجمعيات الصباحي في محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح دائرة كاتب عدل الجمعيات الصباحي في محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).