فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لموقف مخجل امام الكاميرا

2019/10/13 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق كشف الحساب الرسمي للفنانة دومينيك حوراني على “إنستغرام” عن سقوطها على الأرض بشكل صادم خلال قياسها لفستان كان من المفترض أن تظهر به في أغنيتها المصورة الجديدة.وعلق المسؤول عن الحساب قائلاً: “لكل من يحب الاطمئنان على دومينيك، تعرضت لحادث أثناء تجربتها فساتين لتصوير أغنيتها الجديدة في منطقة الجميزة عند المصمم رولان […]

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