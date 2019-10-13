فرار أسر تنظيم داعش من مخيم عين عيسى

2019/10/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، بفرار بعض أسر مسلحي تنظيم داعش إثر القصف التركي.

وقالت الإدارة الذاتية في نداء عاجل إلى دول مجلس الأمن الدولي والتحالف الدولي ضد داعش والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وكافة منظمات حقوق الإنسان "أصبحت الهجمة العسكرية الهمجية التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها قريبة من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من عوائل داعش".

وأضاف أن "بعض سكان المخيم تمكنوا من الفرار فعلياً بعد القصف الذي طاله من المرتزقة مما يشكل دعماً لإعادة إحياء تنظيم داعش مجدداً".

وتابع البيان "نطالبكم جميعاً بتحمل مسؤولياتكم والتدخل السريع لمنع حدوث كارثة لن تقتصر آثارها على سوريا فقط بل ستدق أبوابكم جميعا عند خروج الأمور عن السيطرة".

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