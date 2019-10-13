سهى العلي تستلم مهام وزارة التربية

2019/10/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استلمت وزير التربية سهى العلي بك، اليوم الأحد، مهام وزارة التربية من قصي السهيل وزير التربية وكالة السابق.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الوزير سها بك استلمت المهام بحضور الوكلاء وعدد من المدراء العامين".

وأضاف أن "المكتب ناقش عدداً من المهام التي يمكن العمل بها بالقريب العاجل".

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