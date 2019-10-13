البولنديون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية

2019/10/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توجه الناخبون في بولندا، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.

وسيختار الناخبون في بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، أعضاء البرلمان المكون من 460 مقعداً، ومجلس الشيوخ 100 مقعد، بحسب وسائل اعلام غربية.

ومن المتوقع بحسب مؤسسات استطلاعات الرأي، فوز حزب القانون والعدالة الحاكم في الانتخابات، وذلك بفضل الإنفاقات الاجتماعية الكبيرة والنمو الاقتصادي القوي في البلاد.

وبحسب آخر استطلاع للرأي أجري في بولندا، فإن الحزب الحاكم سيحصل على 45% من الأصوات.

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