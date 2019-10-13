الجامعة العربية تعد الهجوم التركي

2019/10/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا "غزو وعدوان" على السيادة السورية.

وقاد أحمد أبو الغيط الأمين وزراء خارجية الدولة العربية في التنديد بالعملية العسكرية التركية التي اسفرت عن سقوط العشرات ونزوح الالاف.

وقرأ أبو الغيط البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، قائلا إن المجلس قرر "النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية وفيما يتعلق بالتعاون العسكري لمواجهة العدوان التركي".

كما قرر المجلس، بحسب البيان الختامي، "مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري".

ورفضت تركيا بيان الجامعة العربية، قائلة إنه تشويه لعمليتها العسكرية.

وقال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن الحكومات التي ترفض مواقف تركيا بشأن قضايا الشرق الأوسط، ومنها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب في اليمن، "لا تتحدث نيابة عن العالم العربي".

كان وزراء الخارجية العربية عبروا عن إدانتهم لتركيا.

وأدان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والذي ترأس بلاده الجلسة الحالية للجامعة العربية، الهجوم التركي، وقال إنه "يعد تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ويزيد من معاناة الشعب السوري ويعزز قدرة الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم".

وطالب الوزير العراقي ونظيره اللبناني جبران باسيل الجامعة بإعادة عضوية سوريا فيها.

وقال باسيل "ألم يحن الوقت لعودة الابن المُبعد والمصالحة العربية-العربية أم علينا انتظار الأضواء الخضراء من كل حدب وصوب؟"

وفتح الهجوم التركي جبهة جديدة في الصراع السوري الدائر منذ أكثر من ثماني سنوات وأثار مخاوف من احتمال وقوع كارثة إنسانية جديدة.

وأدان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الهجوم التركي أيضا وقال "نطالب بخروج تركيا وقواتها وكذلك كل القوات الأجنبية التي استباحت هذا البلد العربي والدفع نحو إنجاح الحل السياسي".

وابدت قطر، التي تعتبر حليفة لتركيا، تحفظات على البيان الختامي.

وقال حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية "قطر والصومال تحفظتا على قرار الجامعة العربية اليوم".

وقال وزير الخارجية المصرية سامح شكري إن موقف قطر يضعها في خندق واحد مع المعتدي وإن ليس لديه تعليق آخر.





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