غدا.. المنتخب الاولمبي يلاقي المرخية القطري تحضيرا لكاس اسيا

2019/10/13 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يوم غد الاثنين للقاءً تجريبياً أمام فريق المرخية ضمن تحضيراته في معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة المستمر لغاية السابع عشر من الشهر الحالي

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