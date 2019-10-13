“بالاسماء”.. 21 شخصاً قتلوا خلال تظاهرات ذي قار

2019/10/13 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق حصلت “يس عراق” ،اليوم الاحد، على اسماء 21 شخصاً قتلوا خلال تظاهرات محافظة ذي قار.وتبين الاسماء ان غالبية القتلى من مواليد التسعينيات، وثلاث منهم من مواليد ٢٠٠٣، وواحد من مواليد ٢٠٠١.

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