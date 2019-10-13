بالوثيقة... شرطة بابل تصدر توجيهات لمنع إثارة الفتنة خلال الزيارة الاربعينية

2019/10/13 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ الغد برس:

أصدرت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، توجيهات لمنع إثارة الفتن خلال الزيارة الاربعينية، داعية كافة الاجهزة الامنية والزائرين واصحاب المواكب الى العمل كفريق واحد.

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