هيئة الجمارك: جهاز فحص الحقائب “السونار” يعمل بصورة جيدة في مطار النجف

2019/10/13 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، ان جهاز فحص الحقائب “السونار” يعمل بصورة جيدة في مطار النجف.

وقالت الهيئة في بيان ان كوادرها العاملة في مطار النجف تعمل على جهاز فحص الحقائب وتديره بمهنية وعلى مدار الساعة، مبينة ان الجهاز لم يتعرض لأي عطل.

وطالبت الهيئة بعدم توجيه الاتهامات والتقصير دون الإحاطة بحيثيات الموضوع، داعية وسائل الإعلام الى استقصاء المعلومة الدقيقة من مصادرها المختصة لإيصالها للجمهور دون المساس بجهات لا علاقة لها بالمشكلة المطروحة.

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