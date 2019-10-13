متنبئ جوي يوضح موعد الشتاء والبرد في العراق

2019/10/13 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح متنبئ جوي، موعد حلول موسم الشتاء والبرودة في العراق.

وقال صادق عطية لوكالة {الفرات نيوز} "لا نستطيع القول اننا دخلنا الشتاء فعليا كون ما زلنا بموسم إنتقالي وهو {الخريف}".وبين ان "مناخ العراق متعدد في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية".وتوقع ان "تبدأ البرودة وانخفاض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية مع بداية شهر تشرين الثاني المقبل أما في المنطقتين الوسطى والجنوبية فتكون في منتصف الشهر المقبل او ما بعده".انتهى

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