بينها ملف تأهيل مجموعة فنادق كبرى.. الحكيم يؤشر ملفات فساد ويتنظر الرأي العام

2019/10/13 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف وزير الزراعة الاسبق، أكرم الحكيم عن ملفات فساد، قال ان الرأي العام ينتظر اسماء الفاسدين فيها.وقال الحكيم على صفحته الشخصية في “فيسبوك” انه “هذه بعض ملفات الفساد التي ينتظر الرأي العام العراقي أسماء الفاسدين فيها:

وغيرها…

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