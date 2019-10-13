اتهامات لاجهزة الامن العراقية باعتقال شباب بحوزتهم مقاطع فيديو لتعذيب وقنص المتظاهرين

2019/10/13 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

اتهم تقرير بريطاني الحكومة العراقية بانتهاك الحريات الشخصية للشباب العراقيين بعد استمرار الحملات التي تشنها قوات الامن ضدهم عبر تفتيش هواتفهم وبياناتهم في نقاط التفتيش وخاصة بين المحافظات لاي اغراض تتعلق بالتظاهرات الاخيرة.

تقرير لموقع “ميدل ايست اي البريطاني” نقلا عن ناشطين ومتظاهرين افاد بان قوات الشرطة عملت على ايقاف الشباب وذوي الاعمار الصغيرة بين المحافظات ومداخل ومخارج العاصمة بغداد لتفتيش وفحص هواتفهم الشخصية لمعرفة ما اذا تحتوي على اي اغراض تتعلق بالتظاهرات كالصور ومقاطع الفيديو الموثقة لحالات التعذيب والقنص الذي اقدمت عليه القوات الامنية وغيرها من الاجهزة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الاخيرة في بغداد والمحافظات واعتقالهم إذا وجدوا أي صور أو لقطات ذات صلة أو تشير إلى الاحتجاجات.

التقرير اضاف ان تلك الاجراءات مورست في مناطق الدورة والصدر ببغداد ومحافظتي الديوانية وذي قار بعد اعتقال عدد من الشباب في السيطرات الامنية الذي احتوت هواتفهم على مقاطع فيديو لاشخاص سقطوا اثناء التظاهرات بنيران الاجهزة الامنية , مبينا ان الشباب تذمروا وصرخوا امام شهود عيان من اهالي تلك المناطق بانهم يتعرضون للانتهاك الشخصي وهو ما يصادر حقوقهم الشخصية بحسب تعبيرهم.

هذا ونشر العشرات من الشباب على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تتعلق بحالات الانتهاك القمعي التي تم استهداف المتظاهرين بها ولم يستطيعوا نشرها بسبب قطع خدمة الانترنيت في العراق بشكل كامل قبل معاودة رفعه قبل يومين .

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