سيدة تسقط من ارتفاع عال وتقتل أخرى – فيديو

2019/10/13 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقت سيدتان مصرعهما بعد أن وقعت إحداهما على الأخرى والتي يبدو أنها سقطت من مكان مرتفع فوقعت على سيدة أخرى وسقطت الاثنتان مقتولتين.

اللقطات المصورة التي بثها موقع لايف لايك نقلا عن كاميرات المراقبة، أوضحت سقوط سيدة من مكان مرتفع ويبدو أنها كانت تقوم بأعمال التنظيف وسقطت من على ارتفاع شاهق، وسقطت على امراة يبدو أنها مدرسة في إحدى الحضانات، ولقي الثنائي مصرعهما على الفور.

وقامت مدرسة في المكان باحراج أحد الأطفال من الحضانة، بعيدا عن الجثتين وخوفا من أن تقع أي شئ آخر من السماء.

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