ثلاث جهات سياسية تدعو لتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة

2019/10/13 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعا ممثلو ثلاث جهات سياسية عراقية، هي المنبر العراقي، وائتلاف الوطنية، والتيار المدني الديمقراطي، الى تشكيل حكومة تصريح اعمال، وإجراء انتخابات مبكرة، بعد الاحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وسقط ضحيتها أكثر من 100 شهيد و6 آلاف مصاب.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، ‏الأحد‏، (13‏ تشرين الأول‏، 2019)، حقيقة دخول محافظ بغداد السابق فلاح الجزائري الى مبنى مجلس المحافظة، وبصحبته عناصر مسلحة، مشيراً الى أن مجلس المحافظة سيصوت غدا على محافظ

بغداد اليوم- الديوانية

نفى عضو مجلس محافظة الديوانية، حسين البديري، الاحد (13 تشرين الاول 2019)، صدور مذكرة قبض جديدة بحقه.

وقال البديري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لا صحة لصدور مذكرات قبض جديدة بحقي، موقفي القانوني سليم وانا حاليا أباشر

بغداد اليوم-بغداد

تسلمت وزيرة التربية، سها العلي بك، الأحد، مهام وزارة التربية، من وزير التربية وكالة، قصي السهيل.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التربية، أن "وزير التربية، سها العلي بك، تسلمت مهام وزارة التربية من قبل قصي السهيل وزير التربية

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