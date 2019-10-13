وزيرة التربية تتسلم مهام عملها من السهيل

2019/10/13 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت وزير التربية سها العلي بك، اليوم الاحد، مهام وزارة التربية من قصي السهيل.

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