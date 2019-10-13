هاتف بشبوش - وصيةُ الشهيدِ )))))) الى شهداءِ الجوعِ العراقي ( إنتفاضة اكتوبر)

2019/10/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش الشهيدُ المُحتَضـِــرُمن رصاصةٍ في القلـــــبِالراقدُ...برأســـهِ المسجـّــى ، علـى حضـــنِ صديــقِالمتلفــعُ...بغلالــةٍ رقــيقـــةٍمن الســكونِ المرصّعِ ، بلهــاثِ أمانيــهِوأوصــالٍ مخــّدرةٍ، ودمٍٍيغــادرُ الجســدَ، الــذي يـُشيرُالى زهـرةٍ ...ستشـدُّ الرحيلَ عن غصنها الميّاسِ ، ذاتَ حيـــن........

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