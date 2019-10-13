ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 23

2019/10/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي وَإِذا لَقُوا الَّذينَ آمَنوا قالوا آمَنّا وَإِذا خَلَوا إِلى شَياطينِهِم قالوا إِنّا مَعَكُم إِنَّما نَحن مُستَهزِئونَ (14)المتخفي أو المجامل سواء كان تخفيه نفاقا أو تقية، خوفا أو حرجا، أو كان ناتجا عن ضعف في الشخصية وعدم امتلاك الشجاعة الأدبية والاجتماعية لمواجهة المخالفين له برأيه بصراحة، فيما لا يوافقهم فيه، أو كان ناتجا عن صعوبة التشكيك بعقائد المسلمين، وهم في ذروة الحماس والقناعة الت......

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