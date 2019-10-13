عائشة العلوي - شذرات اقتصادية... بطاقة المواطنة-الاجتماعية كآلية ضرورة في الاقتصاد ...

2019/10/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي لقد أصبح من البديهي عند المنظرين الاقتصادين والباحثين في قضايا التنمية أن النمو الاقتصاد ليس هو الوحيد الضامن لخلق الشروط الأساسية لتنمية مستدامة في أي بلد أو في أي جهة من العالم.فهناك عدة عوامل أخرى خارجة عن معادلة النمو الاقتصادي (Economic growth) وهي جد مؤثرة فيه.فالاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية -رغم أهميتها- ليست هي وحدها الكفيلة بتحقيق القفزة النوعية للخروج من كل مظاهر الانحطاط والف......

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