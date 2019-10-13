2019/10/13 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قاراعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار ، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس المقبلة.

مراسل كلكامش برس نقلا عن مصادر في مجلس المحافظة قال ان المحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائرها لثلاثة ايام بمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام ,باستثناء الدوائر الامنية والخدمية بالمحافظة .



مؤكدا ان العطلة جاءت لافساح المجال للزائرين لاداء الزيارة وتقديم الخدمات للوافدين للمحافظة من المحافظات الاخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعطل الدوام الرسمي ثلاثة ايام بمناسبة الاربعينية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعطل الدوام الرسمي ثلاثة ايام بمناسبة الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).