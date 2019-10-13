هو الاول من نوعه.. مجلس القضاء الاعلى يطلق برنامجاً لادارة القضايا الكترونياً

2019/10/13 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اطلق مجلس القضاء الاعلى ،اليوم الاحد، برنامج ادارة القضايا إلكترونياً للانتقال من العمل الورقي الى العمل الالكتروني في محاكم البداءة.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت “يس عراق ‘ نسخة منه، ان ‘رئيس المجلس القاضي فائق زيدان حضر ورشة عمل قسم التكنولوجيا والنظم – الكادر البرمجي والتي تضمنت شرحا مفصلا من قبل الكادر […]

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