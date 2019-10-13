مكافحة المتفجرات تصدر ارشادات الى الزائرين

2019/10/13 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية مكافحة المتفجرات، الاحد، ارشادات الى زائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).وبحسب بيان للمديرية ان “ذلك جاء للحفاظ على سلامة الزائرين وتفويت الفرصة على المجاميع الارهابية من ضعفاء النفوس”.وشددت المديرية على ضرورة اتباع الارشادات التالية: 1- لاتحرك أو تقترب أو تحاول إزالة الأجسام الغريبة كونها قد تكون متفجرات

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